На нем производилось топливо с сырья, ввезенного с территории Беларуси и Российской Федерации.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с ГФС и СБУ разоблачили схему, связанную с производством и реализацией автомобильного топлива.

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Оно изготовлялось из сырья, которое попадало в Украину с нарушением действующего законодательства из Беларуси и Российской Федерации. В частности, происходило внесение ложных сведений в товаросопроводительные документы.

Изготовленное топливо поставлялось на заправки и другие места сбыта.

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Информацию о производстве топлива из компонентов, завезенных по "серым схемам", узнали сотрудники оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины. На основании полученных материалов прокуратурой было открыто уголовное производство.

В рамках следственно-оперативных мероприятий с привлечением пограничного спецподразделения "ДОЗОР" на территории Киевской и Черниговской областей правоохранители провели ряд обысков. Проверялись места складирования, производства и распространения товара.

Во время обысков обнаружили образцы топлива, химические добавки, документы финансово-хозяйственной деятельности, которые могут быть использованы в качестве доказательств в судебном производстве. Следственные действия продолжаются.

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