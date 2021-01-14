Прокуратура уже изъяла на нелегальном производстве в Житомирской области 12,5 т ДТ

Правоохранительные органы установили факт незаконного производства топлива на предприятии в Бердичевском районе Житомирской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

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"Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду, 13 января, под процессуальным руководством прокуратуры налоговой милицией области на территории предприятия, где изготовлялось, сохранялось и реализовывалось через автозаправочную колонку незаконное топливо, проведен обыск.

"В результате обыска обнаружено и изъято емкость с более 12,5 т фальсифицированного дизельного топлива, по предварительным подсчетам, стоимостью почти 300 тыс. грн", – говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на топливо и проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine 2020 директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что украинские мини-НПЗ ежегодно производят и реализуют без уплаты акцизного и других налогов около 300 тыс. тонн топлива. По его оценкам, от такой деятельности чиновники недосчитываются около 4 млрд грн.

В свою очередь и.о. начальника Кировоградского управления Государственной фискальной службы Украины Матвей Щербина рассказал о том, что доказать нелегальное производство и уличить компанию в реализации такого продукта можно, только задокументировав весь цикл попадания стабильного продукта на завод, его дальнейшую логистику и реализацию уже конечному потребителю.