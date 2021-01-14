Прокуратура вже вилучила на нелегальному виробництві в Житомирській області 12,5 т ДП

Правоохоронні органи встановили факт незаконного виробництва палива на підприємстві в Бердичівському районі Житомирської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури області.

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"Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в середу, 13 січня, під процесуальним керівництвом прокуратури податковою міліцією області на території підприємства, де виготовлялося, зберігалося і реалізовувалося через автозаправну колонку незаконне паливо, проведено обшук.

"В результаті обшуку виявлено та вилучено ємність з більш 12,5 т фальсифікованого дизельного палива, за попередніми підрахунками, вартістю майже 300 тис. Грн", - йдеться в повідомленні. Зараз вирішується питання про накладення арешту на паливо і проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, в ході онлайн-конференції Petroleum Ukraine 2020 директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що українські міні-НПЗ щорічно виробляють і реалізують без сплати акцизного та інших податків близько 300 тис. тонн палива. За його оцінками, від такої діяльності чиновники недораховуються близько 4 млрд грн.

У свою чергу в.о. начальника Кіровоградського управління Державної фіскальної служби України Матвій Щербина розповів про те, що довести нелегальне виробництво і викрити компанію в реалізації такого продукту можна, лише задокументувавши весь цикл попадання стабільного продукту на завод, його подальшу логістику і реалізацію вже кінцевому споживачеві.