На ньому вироблялось пальне з сировини завезеної з території Білорусі та Російської Федерації.

Співробітники Держприкордонслужби України спільно з ДФС та СБУ викрили схему, пов’язану з виробництвом та реалізацією автомобільного пального.

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Воно виготовлялось з сировини, що потрапляла в Україну з порушенням чинного законодавства з Білорусі та Російської Федерації. Зокрема, відбувалося внесення неправдивих відомостей до товаросупровідних документів.

Виготовлене пальне постачалося на заправки та інші місця збуту.

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Інформацію про виробництво пального з компонентів, завезених за “сірими схемами”, довідалися співробітники оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. На підставі отриманих матеріалів прокуратурою було відкрито кримінальне провадження.

В рамках слідчо-оперативних заходів із залученням прикордонного спецпідрозділу “ДОЗОР” на території Київської та Чернігівської областей правоохоронці провели низку обшуків. Перевірялися місця складування, виготовлення та розповсюдження товару.

Під час обшуків виявили зразки пального, хімічні добавки, документи фінансово-господарської діяльності, що можуть бути використані як докази у судовому провадженні. Слідчі дії тривають.

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