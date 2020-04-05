Українські силовики знайшли нафтоперегінний завод і одразу ж назвали його "незаконним".

"Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито факт незаконного виготовлення та реалізації паливно-мастильних матеріалів" - сказано в офіційному повідомленні "Державної фіскальної служб України".

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"В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що двоє громадян України, використовуючи декілька підконтрольних підприємств, організували на території Харківської області незаконне виробництво пального.

Бензин виготовлявся в "підпільних" цехах за допомогою спеціалізованого обладнання, призначеного для змішування та розчинення паливно-мастильних матеріалів, а також – розгонки нафтопродуктів, шляхом додавання різного роду лігроїнових фракцій. Продукція реалізовувалась через мережі АЗС за готівкові кошти" - розповідають у "Державній фіскальній службі України".

"На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями незаконного виготовлення пального. В ході обшуків вилучено бухгалтерську та технічну документацію, коп’ютерну техніку та лабораторне обладнання для виготовлення бензину. Крім того, з кожної ємкості відібрано зразки для проведення судово-хімічної експертизи. На даний час незаконне виробництво пального зупинено. Слідчими знято залишки абсорбенту, сировини тощо загальною масою понад 460 тон" - кажуть у ДФС.

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