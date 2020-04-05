Украинские силовики нашли нефтеперегонный завод и сразу же назвали его "незаконным".

"Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен факт незаконного изготовления и реализации горюче-смазочных материалов", - сказано в официальном сообщении Государственной фискальной служб Украины".

Читайте также: Между всеми областями Украины поставят блокпосты

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204 Криминального кодекса Украины установлено, что двое граждан Украины, используя несколько подконтрольных предприятий, организовали на территории Харьковской области незаконное производство топлива.

Бензин изготавливался в "подпольных" цехах с помощью специализированного оборудования, предназначенного для смешивания и растворения горюче-смазочных материалов, а также – разгонки нефтепродуктов, путем добавления разного рода лигроиновых фракций. Продукция реализовывалась через сети АЗС за наличные средства" - рассказывают в "Государственной фискальной службе Украины".

"На основании постановления суда проведены обыски по местам незаконного изготовления топлива. В ходе обысков изъята бухгалтерская и техническая документация, копьютерная техника и лабораторное оборудование для изготовления бензина. Кроме того, с каждой емкости отобраны образцы для проведения судебно-химической экспертизы. В настоящее время незаконное производство топлива остановлено. Следователями сняты остатки абсорбента, сырья и т. д. общей массой свыше 460 тонн", - говорят в ГФС.

Читайте также: Правительство разрешило работать автосалонам и сертификаторам