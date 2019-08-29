Солом'янський райсуд Києва виніс вирок двом працівникам АЗС "Бізнес Оіл Груп" по вул. Вацлава Гавела, 10-В та їх спільникові-постачальнику за незаконну реалізацію фальсифікованого бензину. Копія вироку оприлюднена в Єдиному держреєстрі судових рішень 27 серпня.

Всі три засуджених визнали свою провину і уклали угоду з прокурором. Як покарання два заправника оштрафовані на 17 000 грн кожен, постачальник - на 25 500 грн.

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За матеріалами розслідування, двоє працівників АЗС отримували від свого спільника паливо, яке він в нічний час привозив на переобладнаному Ford Transit з номерами іноземної реєстрації з вмонтованою всередину ємності на 200 літрів.

“Використовуючи свої посади операторів зазначеної АЗС, відповідно до графіка роботи (доба через добу), здійснювали реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів в денний час доби через заправну колонку, а вночі шляхом заправки автомобілів з каністр під виглядом зламаного обладнання”, - йдеться в матеріалах суду.

Яким чином вони зливали пальне з 200 літрової ємності Ford Transit в резервуари АЗС в матеріалах суду не розкривається. Також не казано, знало про це керівництво АЗС. Претензій до ТОВ “Бізнес Ойл Груп” прокуратурою не висуваються.

За матеріалами суду, цієї діяльності два заправника і постачальник займалися більше року - з червня 2018 до жовтня 2018 р

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Аналіз вилучених в жовтні 2018 р 878 літрів А-92 показав, що паливо не відповідає державним стандартам якості.