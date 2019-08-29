Соломенский райсуд Киева вынес приговор двоим работникам АЗС "Бизнес Оил Групп" по ул. Вацлава Гавела, 10-В и их сообщнику-поставщику за незаконную реализацию фальсифицированного бензина. Копия приговора обнародована в Едином госреестре судебных решений 27 августа.

Все трое осужденных признали свою вину и заключили сделку с прокурором. В качестве наказания два заправщика оштрафованы на 17 000 грн каждый, поставщик – на 25 500 грн.

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По материалам расследования, двое работников АЗС получали от своего сообщника топливо, которое он в ночное время привозил на переоборудованном Ford Transit с номерами иностранной регистрации с вмонтированной внутрь емкостью на 200 литров.

“Используя свои должности операторов указанной АЗС, согласно графику работы (сутки через сутки), осуществляли реализацию фальсифицированных нефтепродуктов в дневное время суток через заправочную колонку, а ночью путем заправки автомобилей из канистр под видом сломанного оборудования”, – говорится в материалах суда.

Каким образом они сливали горючее из 200 литровой емкости Ford Transit в резервуары АЗС – в материалах суда не раскрывается. Также не сказано, знало ли об этом руководство АЗС. Претензий к ООО “Бизнес Ойл Групп” прокуратурой не выдвигается.

По материалам суда, этой деятельностью два заправщика и поставщик занимались больше года – с июня 2018 до октября 2018 года.

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Анализ изъятых в октябре 2018 г 878 литров А-92 показал, что топливо не соответствует государственным стандартам качества.