Зловмисники виготовляли "техпаспорти" для викрадених авто та водійські "права" для тих, кого їх позбавили.

Служба безпеки України припинила діяльність організації, яка несанкціоновано втручалась в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Це давало змогу зловмисникам налагодити механізм виготовлення та збуту підроблених "прав" та "техпаспортів". За інформацією СБУ, ділки встигли "обслужити" декілька сотень осіб.

Читайте також: Прикордонники знайшли ще один підпільний нафтопереробний завод: відео

Фейкові "техпаспорти" виготовляли, здебільшого, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння. "Клієнтів" шукали через особисті контакти. Коштували підробки $ 800 США.

За даними слідства, протиправну схему налагодили троє киян. "Виробництвом" фальшивок займалися вдома. Використовуючи особисті зв’язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм виготовляти фейкові техпаспорти на авто "з історією" чи не розмитнені.

Щодо підроблених посвідчень водія, то зловмисники діяли за простою схемою: у базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували "водійські права" вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно пересуватися, попри заборону кермування.

За інформацією СБУ цей підпільний "сервісний центр" діяв кілька років.