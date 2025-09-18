Таксистів хочуть обкласти ще двома податками: законопроєкт

Продовження бойових дій вимагає збільшення дохідної частини держаного бюджету. Через це пропонують ввести додаткові податки, у тому числі для водіїв таксі та всіх, хто займається перевезеннями. Про нововведення розповіли на сайті telegraf.com.ua.

Відповідний законопроект тиждень тому Кабмін вже зареєстрував у Верховній Раді — № 14025 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи". Мало хто сумнівається в прийнятті документа, оскільки це вимога Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, закріплена в ст. 23 липневого Меморандуму МВФ. Та що не менш важливо — в держбюджет на 2026 рік вже заклали отримання коштів за цією статтею доходу в розмірі 14 млрд грн.

Одна з ключових проблем законопроекту — запровадження оподаткування валового, а не чистого доходу (без вирахування витрат) українців, та юристи все ж сподіваються, що її зможуть розв’язати до другого читання. Ще експерти прогнозують підвищення комісій і зборів з боку самих цифрових платформ, на які збільшиться адміністративне навантаження.

На доходи, що люди отримуватимуть через цифрові платформи, нараховуватимуться два види податку. Це воєнний збір в 5% та податок з доходу фізособи. Розмір податку з доходу фізособи залежатиме від відкриття спецрахунку:

якщо продавець товару/послуги повідомив платформі номер свого спеціального поточного рахунку, то податок стягується за ставкою 5% (згідно п.167.2 ст.167 Податкового кодексу);

якщо ж продавець не повідомив реквізити такого рахунку, то застосовується загальна ставка в 18% (згідно п.167.1 ст.167 ПК).

Тобто плануються два базові варіанти розміру податку — 10% або 23% доходу:

якщо людина виконує вимогу щодо відкриття спецрахунку, то вона платить 5% з доходу, отриманого на цифровій платформі, а також воєнний збір у розмірі 5%, тобто 5% + 5% = 10%.

якщо людина не виконує вимогу щодо відкриття спецрахунку, то з неї стягують стандартну ставку, тобто 18% + 5% = 23%.

Відкриття окремого спеціального рахунку — ключова вимога. На нього мають зараховуватися виключно доходи від цифрової платформи й жодних інших. Відкриваючи такий рахунок, власник буде вимушений надати банку право щодо відкриття банківської таємниці щодо операцій на ньому за податковими запитами. Це потрібно для контролю та перевірок Державної податкової служби.