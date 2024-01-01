Податкова взялась за автошколи: 108 закладів вже перевірили

Пресслужба Державної податкової служби України повідомляє про масові перевірки автошкіл.

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“Органи ДПС у 2025 році провели 108 перевірок акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС суб’єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв”, - сказано у повідомленні.

Податківці з’ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспити, не збігалася із задекларованими сумами доходу цих суб’єктів господарювання. Тобто оплата, ймовірно, проводилась готівкою, без використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО.

Так, наприклад:

у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги;

у Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 0,8 млн грн за отримання готівки за послуги без застосування РРО/ПРРО;

у Кіровоградській області на товариство накладено 0,14 млн грн штрафу за проведення розрахунків з клієнтами через мобільний застосунок без використання РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів;

у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин – матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.

У податковій запевняють, що використання РРО/ПРРО при здійсненні господарської діяльності та офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками необхідні для уникнення штрафних санкцій.