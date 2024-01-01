Налоговая взялась за автошколы: 108 заведений уже проверили

Пресс-служба Государственной налоговой службы Украины сообщает о массовых проверках автошкол.

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“Органы ГНС в 2025 году провели 108 проверок аккредитованных и внесенных в Единый государственный реестр МВД субъектов хозяйствования, которые предоставляли услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей”, - сказано в сообщении.

Налоговики выяснили, что количество лиц, которые прошли обучение и сдали экзамены, не совпадало с задекларированными суммами дохода этих субъектов хозяйствования. То есть оплата, вероятно, проводилась наличными, без использования регистраторов расчетных операций или программных РРО.

Так, например:

в Киевской области предприятию доначислено 2,19 млн грн штрафных санкций за расчеты без РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов за предоставленные услуги;

в Хмельницкой области на предприятие наложен штраф на сумму более 0,8 млн грн за получение наличных за услуги без применения РРО/ПРРО;

в Кировоградской области на общество наложено 0,14 млн грн штрафа за проведение расчетов с клиентами через мобильное приложение без использования РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов;

в Винницкой области предприятие разоблачено на использовании наемного труда 12 работников без оформления трудовых отношений – материалы проверки направлены в Государственную службу по вопросам труда для принятия соответствующих решений.

В налоговой уверяют, что использование РРО/ПРРО при осуществлении хозяйственной деятельности и официальное оформление трудовых отношений с наемными работниками необходимы для избежания штрафных санкций.