Таксистов хотят обложить еще двумя налогами: законопроект

Продолжение боевых действий требует увеличения доходной части государственного бюджета. Поэтому предлагают ввести дополнительные налоги в том числе для водителей такси и всех кто занимается перевозками. О нововведениях рассказали на сайте telegraf.com.ua.

Читайте также: Налоговая взялась за автошколы: 108 заведений уже проверили

Соответствующий законопроект неделю назад Кабмин уже зарегистрировал в Верховной Раде - № 14025 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученные через цифровые платформы". И мало кто сомневается в принятии документа, поскольку это требование Евросоюза и Международного валютного фонда, закреплено в ст. 23 июльского Меморандума МВФ. И что не менее важно - в госбюджет на 2026 год уже заложили получение средств по этой статье дохода в размере 14 млрд грн.

Одна из ключевых проблем законопроекта - введение налогообложения валового, а не чистого дохода (без вычета расходов) украинцев, и юристы все же надеются, что ее смогут решить ко второму чтению. Еще эксперты прогнозируют повышение комиссий и сборов со стороны самих цифровых платформ, на которые увеличится административная нагрузка.

На доходы, что люди будут получать через цифровые платформы будут начисляться два вида налога. Это военный сбор в 5% и налог с дохода физлица. Размер налога с дохода физлица будет зависеть от открытия спецсчета:

если продавец товара/услуги сообщил платформе номер своего специального текущего счета, то налог взимается по ставке 5% (согласно п.167.2 ст.167 Налогового кодекса);

если же продавец не сообщил реквизиты такого счета, то применяется общая ставка в 18% (согласно п.167.1 ст.167 НК).

То есть планируются два базовых варианта размера налога - 10% или 23% дохода:

если человек выполняет требование об открытии спецсчета, то он платит 5% с дохода, полученного на цифровой платформе, а также военный сбор в размере 5%, то есть 5% + 5% = 10%.

если человек не выполняет требование об открытии спецсчета, то с него взимают стандартную ставку, то есть 18% + 5% = 23%.

Открытие отдельного специального счета - ключевое требование. На него должны зачисляться исключительно доходы от цифровой платформы и никаких других. Открывая такого счета, владелец будет вынужден предоставить банку право на открытие банковской тайны по операциям на нем по налоговым запросам. Это нужно для контроля и проверок Государственной налоговой службы.