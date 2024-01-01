Для УБД знову пропонують зробити безкоштовне автострахування

10 квітня комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував ухвалити в другому читанні законопроект №12295-д, що передбачає зміни до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. Про це повідомляє МСТБУ.

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Як зазначив Голова Комітету Данило Гетманцев, доопрацьований законопроект містить такі ключові пропозиції: