Пільговиків звільнять від обов’язкового автострахування до 30 червня 2025 року

Парламент проголосував за доопрацьований законопроект N12295-д про внесення змін до закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо компенсації витрат певних категорій осіб за основу. Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

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Законопроектом пропонується:

встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

встановити на постійній основі зменшення на 50 % для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

Проект закону розроблений, щоб зберегти та посилити соціальний захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни через: