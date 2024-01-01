Як страховка може економити на пальному

Страхова компанія ARX разом з мережею автозаправок WOG підготували для своїх клієнтів приємний сюрприз, який дозволить скористатись надійним захистом на дорозі та економити на пальному цілий рік.

Ідея полягає в тому, щоб з 17 лютого по 31 березня 2025 року оформити поліс автоцивілки від ARX на сайті або в офісах компанії. Той, хто скористається цією пропозицією, отримає спеціальний промокод, який забезпечує відчутну знижку в мережі АЗК WOG аж до закінчення 2025 року.

До речі як вибрати автоцивілку у 2025 році

Розміри знижок залежать від виду пального та товарів на АЗС:

5 грн/л на A-95, ДП Євро-5, MUSTANG 95 та ДП MUSTANG+

на A-95, ДП Євро-5, MUSTANG 95 та ДП MUSTANG+ 4 грн/л на MUSTANG 100

на MUSTANG 100 1,5 грн/л на автомобільний газ

на автомобільний газ 10% знижки на напої та страви WOG CAFE

знижки на напої та страви WOG CAFE 10% знижки на товари WOG MARKET

Промокод активується одноразово в застосунку WOG, після купівлі полісу автоцивілки в ARX. При цьому він діє не один раз, а при кожній заправці до 31.12.2025 року.

Нагадаємо, що з початку 2025 року тарифи на поліси Автоцивілки кожна страхова встановлює самостійно. Наприклад, Страхова компанія ARX – залежно від стажу водія та конкретного автомобіля. Розрахувати Автоцивілку саме для вас можна тут.

Окрім того, тепер відшкодування виплачує та компанія, у якої автовласник придбав поліс. Тож страхову потрібно вибирати не лише за ціною поліса, а й за її репутацією на ринку. Страхова компанія ARX – один з лідерів ринку в Україні, має 30-річний досвід та належить великому канадському холдингу.

Клієнти Страхової компанії ARX вже звикли, що рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Аналогічний рівень сервісу чекає й на тих, хто користується Автоцивілкою від Страхової компанії АRХ.

Купуючи автоцивілку в ARX, автовласник може скористатися послугою “Автоконсьєрж”, яка передбачає допомогу на дорозі: евакуацію або буксирування автомобіля до СТО, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального (до 10 л), аварійне відкриття замків дверей, мобільного шиномонтажу чи заміни колеса.