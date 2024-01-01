Как страховка может экономить на топливе

Страховая компания ARX вместе с сетью автозаправок WOG подготовили для своих клиентов приятный сюрприз, который позволит воспользоваться надежной защитой на дороге и экономить на топливе целый год.

Идея заключается в том, чтобы с 17 февраля по 31 марта 2025 оформить полис автогражданки от ARX на сайте или в офисах компании. Тот, кто воспользуется этим предложением, получит специальный промокод, который обеспечивает ощутимую скидку в сети АЗК WOG до окончания 2025 года.

Кстати как выбрать автогражданку в 2025 году

Размеры скидок зависят от вида топлива и товаров на АЗС:

5 грн/л на A-95, ДТ Евро-5, MUSTANG 95 и ДТ MUSTANG+

на A-95, ДТ Евро-5, MUSTANG 95 и ДТ MUSTANG+ 4 грн/л на MUSTANG 100

на MUSTANG 100 1,5 грн/л на автомобильный газ

на автомобильный газ 10% скидки на напитки и блюда WOG CAFE

скидки на напитки и блюда WOG CAFE 10% скидки на товары WOG MARKET

Промокод активируется однократно в приложении WOG, после покупки полиса автогражданки в ARX. При этом он действует не один раз, а при каждой заправке до 31.12.2025 года.

Напомним, что с начала 2025 года тарифы на полисы Автогражданки каждая страховая устанавливает самостоятельно. Например, Страховая компания ARX – в зависимости от стажа водителя и конкретного автомобиля. Рассчитать Автогражданку именно для вас можно здесь.

Кроме того, теперь возмещение выплачивает та компания, у которой автовладелец приобрел полис. Поэтому страховую нужно выбирать не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Страховая компания ARX – один из лидеров рынка в Украине, имеет 30-летний опыт и принадлежит крупному канадскому холдингу.

Клиенты Страховой компании ARX уже привыкли, что решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Аналогичный уровень сервиса ждет и тех, кто пользуется Автогражданкой от Страховой компании АRХ.

Покупая автогражданку в ARX, автовладелец может воспользоваться услугой “Автоконсьерж”, которая предусматривает помощь на дороге: эвакуацию или буксировку автомобиля до СТО, зарядки аккумуляторной батареи, доставки топлива (до 10 л), аварийное открытие замков дверей, мобильного шиномонтажа или замены колеса.