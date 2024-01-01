Укр
Ру

Льготников освободят от обязательного автострахования до 30 июня 2025 года

В Верховной Раде поддержали проект закона который позволит льготникам не покупать страховой полис до 30 июня 2025 года. Также документом предусмотрена компенсация расходов на покупку страховых полисов для льготников.
Льготники смогут не покупать страховку до 30 июня 2025 года - Auto24
Евгений Гудущан
logo25 февраля, 17:00
logo0
logo0 мин

Парламент проголосовал за доработанный законопроект N12295-д о внесении изменений в закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" относительно компенсации расходов определенных категорий лиц за основу. Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Читайте также: Как страховка может экономить на топливе

Законопроектом предлагается:

  • установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • , установить на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования в отношении транспортного средства, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на зн

Проект закона разработан, чтобы сохранить и усилить социальную защиту участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны через:

  • компенсацию расходов на уплату страховых премий за заключение внутренних договоров обязательного страхования;
  • временное освобождение этих лиц от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года, что позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на семью в сложный период военного положения.
#Новости #Законодательство #Aвтобизнес