Льготников освободят от обязательного автострахования до 30 июня 2025 года

Парламент проголосовал за доработанный законопроект N12295-д о внесении изменений в закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" относительно компенсации расходов определенных категорий лиц за основу. Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

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Законопроектом предлагается:

установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

, установить на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования в отношении транспортного средства, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на зн

Проект закона разработан, чтобы сохранить и усилить социальную защиту участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны через: