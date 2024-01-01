Для УБД снова предлагают сделать бесплатное автострахование

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10 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять во втором чтении законопроект №12295-д, предусматривающий изменения в Закон Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”. Об этом сообщает МСТБУ.
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Как отметил Председатель Комитета Даниил Гетманцев, доработанный законопроект содержит следующие ключевые предложения:
- установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- составлять на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования относительно транспортного средства, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на скидку, и использования транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и / или груза и прочее.