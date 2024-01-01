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Для УБД снова предлагают сделать бесплатное автострахование

Если проект закона примут, участники боевых действий будут иметь право на компенсацию расходов на страховые полисы из государственного бюджета Украины.
Для УБД снова предлагают сделать бесплатное автострахование
Евгений Гудущан
logo11 апреля, 21:00
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10 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять во втором чтении законопроект №12295-д, предусматривающий изменения в Закон Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”. Об этом сообщает МСТБУ.

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Как отметил Председатель Комитета Даниил Гетманцев, доработанный законопроект содержит следующие ключевые предложения:

  • установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • составлять на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования относительно транспортного средства, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на скидку, и использования транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и / или груза и прочее.
#Законодательство #Новости