Для УБД снова предлагают сделать бесплатное автострахование

10 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять во втором чтении законопроект №12295-д, предусматривающий изменения в Закон Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”. Об этом сообщает МСТБУ.

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Как отметил Председатель Комитета Даниил Гетманцев, доработанный законопроект содержит следующие ключевые предложения: