Депутати українського парламенту пропонують ввести відповідальність водіїв за шини, які не відповідають сезону та впровадити штрафи за середню швидкість.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 11029 щодо посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху.

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Проектом закону передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють відповідальність до осіб за керування ТЗ, обладнаним шинами, з порушенням установлених вимог.

Також документом запропоновано положення щодо фіксації перевищення швидкості руху автотранспорту шляхом вимірювання середньої швидкості руху.

За використання шин, що не відповідають сезонності депутати пропонують накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн), а за повторне порушення від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Щодо перевищення середньої швидкості руху, таке правопорушення пропонується визначати шляхом ділення подоланої транспортним засобом відстані на час, витрачений таким транспортним засобом на проїзд визначеної ділянки дороги.

Середньою швидкістю руху ТЗ є швидкість визначена технічними засобами – приладами контролю за дотриманням ПДР з функціями фото, відеофіксації, за принципом «відстань/час», зафіксована не менш ніж двома зонами контролю.