Депутаты украинского парламента предлагают ввести ответственность водителей за шины, которые не соответствуют сезону и ввести штрафы за среднюю скорость.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 11029 относительно усиления ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

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Проектом закона предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность к лицам за управление ТС, оборудованным шинами, с нарушением установленных требований.

Также документом предложено положение о фиксации превышения скорости движения автотранспорта путем измерения средней скорости движения.

За использование шин, не соответствующих сезонности депутаты предлагают наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн), а за повторное нарушение от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400-8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Относительно превышения средней скорости движения, такое правонарушение предлагается определять путем деления преодоленного транспортным средством расстояния на время, потраченное таким транспортным средством на проезд определенного участка дороги.

Средней скоростью движения ТС является скорость определена техническими средствами – приборами контроля за соблюдением ПДД с функциями фото, видеофиксации, по принципу "расстояние/время", зафиксирована не менее чем двумя зонами контроля.