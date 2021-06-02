Власники електромобілів завжди мали певні преференції - пільга чи субсидія при покупці машини, безплатне паркування і т.п. Однак тепер у світі вперше виступили з ініціативою оподаткування власників EV.

Йдеться про американський штат Техас, де водіїв електромобілів мають намір залучити до дорожніх зборів. З відповідною ініціативою виступили місцеві представники Республіканської партії.

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Свою позицію політики пояснюють тим, що дорожня інфраструктура фінансується, серед іншого, податком, який включений у вартість палива. А оскільки електромобілі не використовують викопне паливо, їх власники не вносять свою лепту в підтримку доріг в належному технічному стані.

Республіканці вважають, що власники електрокарів, так само як і звичайних авто, повинні платити податок за використання доріг загального користування. Політики вже розробили законопроект, згідно з яким з електромобілистом хочуть стягувати від 190 до 240 доларів щорічно. А якщо річний пробіг перевищить 14 500 км - ще 150 доларів зверху.

В документі наголошується, що зараз через Техас курсують до 300 000 електромобілів на рік. Ведення податку принесе бюджету штату додатково 37,8 млн доларів в рік, а до 2026 року ця цифра виросте до 135,6 млн доларів. Якщо законопроект приймуть, він вступить в силу 1 вересня 2021 року.

Своєю чергою організація Plug in America (PIA) виступила категорично проти такого оподаткування. Активісти аргументують це тим, що власники бензинових машин платять набагато менше зборів - 73 долари на рік. Крім того, вже в 20 штатах з власників електромобілів стягується реєстраційний збір у розмірі від 50 до 200 доларів. Нарешті, останній аргумент - незабаром в Техасі повинен відкритися новий автозавод Тесла, Tesla Gigafactory Texas, який буде виробляти електромобілі і, що ще більш важливо, забезпечить регіон додатковим робочими місцями.

У зв'язку з цим прихильники електромобілів вимагають встановлення прогресивної плати. Зокрема, вони виступають за прийняття податку, який залежав би винятково від пробігу і ваги транспортного засобу.