Владельцы электромобилей всегда имели определенные преференции – льгота или субсидия при покупке машины, бесплатная парковка и т.п. Однако теперь в мире впервые выступили с инициативой налогообложения владельцев EV.

Речь идет об американском штате Техас, где водителей электромобилей намерены привлечь к дорожным сборов. С соответствующей инициативой выступили местные представители Республиканской партии.

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Свою позицию политики объясняют тем, что дорожная инфраструктура финансируется, среди прочего, налогом, который включен в стоимость топлива. А поскольку электромобили не используют ископаемое топливо, их владельцы не вносят свою лепту в поддержание дорог в надлежащем техническом состоянии.

Республиканцы считают, что владельцы электрокаров, так же как и обычных автоомобилей, должны платить налог за использование дорог общего пользования. Политики уже разработали законопроект, согласно которому с электромобилистов хотят взимать от 190 до 240 долларов ежегодно. А если годовой пробег превысит 14 500 км – еще 150 долларов сверху.

В документе отмечается, что сейчас через Техас курсируют до 300 тысяч электромобилей в год. Введение налога принесет бюджету штата дополнительно 37,8 млн долларов в год, а к 2026 году эта цифра вырастет до 135,6 млн долларов. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2021 года.

В свою очередь организация Plug in America (PIA) выступила категорически против такого налогообложения. Активисты аргументируют это тем, что владельцы бензиновых машин платят гораздо меньше сборов – 73 доллара в год. Кроме того, уже в 20 штатах из владельцев электромобилей взимается регистрационный сбор в размере от 50 до 200 долларов. Наконец, последний аргумент – вскоре в Техасе должен открыться новый автозавод Тесла, Tesla Gigafactory Texas, который будет производить электромобили и, что еще более важно, обеспечит регион дополнительным рабочими местами.

В связи с этим сторонники электромобилей требуют определения прогрессивной платы. В частности, они выступают за принятие налога, зависел бы исключительно от пробега и веса транспортного средства.