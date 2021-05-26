Бюджетный мини-электромобиль IKEA Höga нужно будет самостоятельно собрать из 374 деталей.

Компания IKEA, известная выпуском мебели и товаров для дома, пополнила список производителей электромобилей. При этом отходить от своего основного принципа – "собери сам", производитель не планирует. Покупателям электромобиля IKEA придется самостоятельно собрать его из 374 деталей.

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Пока IKEA Höga существует только в виде концепта, за дизайн которого отвечал концерн Renault. Габаритная длина двухместного электромобиля – 2,3 метра, высота – 1,8 метра. В линейке микрокаров он мог бы занять место между Smart Fortwo (2,69 м) и Citroën Ami (2,41 м).

Доступ в салон открывают переднее и заднее окна. Причем лобовое стекло поднимается вместе с закрепленными на нем рулевым колесом и дисплеем. При необходимости пассажирское сиденье можно убрать из салона, освободив место для инвалидного кресла, велосипеда, комплект для серфинга и другого инвентаря. Технические характеристики IKEA Höga объявят позже.

Свой первый электромобиль компания оценила в 6500 долларов США. Тем, кто решится его приобрести, понадобится немало терпения и навыки сборки.