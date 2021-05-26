Бюджетний міні-електромобіль IKEA Höga потрібно буде самостійно зібрати з 374 деталей.

Компанія IKEA, відома випуском меблів та товарів для дому, поповнила список виробників електромобілів. При цьому відходити від свого основного принципу – “збери сам”, виробник не планує. Покупцям електромобіля IKEA доведеться самостійно зібрати його з 374 деталей.

Читайте також: Бюджетний електрокросовер Renault K-Ze з'явився в Україні

Поки IKEA Höga існує тільки у вигляді концепту, за дизайн якого відповідав концерн Renault. Габаритна довжина двомісного електромобіля – 2,3 метра, висота – 1,8 метра. У лінійці мікрокарів він міг би зайняти місце між Smart Fortwo (2,69 м) та Citroën Ami (2,41 м).

Доступ у салон відкривають переднє та заднє вікна. Причому лобове скло піднімається разом із закріпленими на ньому кермом та дисплеєм. При необхідності пасажирське сидіння можна прибрати з салону, звільнивши місце для інвалідного крісла, велосипеда, комплекту для серфінгу та іншого інвентаря. Технічні характеристики IKEA Höga оголосять пізніше.

Свій перший електромобіль компанія оцінила у 6500 доларів США. Тим, хто зважиться його придбати, потрібно чимало терпіння і навички складання.