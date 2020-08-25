Після завершення фанатики Tesla зможуть увімкнути кохання та зарядити своє життя знайомств

Гадаєте, Tinder бракує іскри? Електричного заряду, як в улюбленого автомобіля Tesla. Тоді новий додаток для знайомств – саме для вас.

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Сайт Tesla Dating повідомляє, що новий мобільний додаток наразі знаходиться в розробці, однак на самій вебсторінці вже можна зареєструватись. Для того, аби завершити реєстрацію, потрібно підтвердити, що ви справді є власником автомобіля Tesla і дочекатися запуску.

Розробники кажуть, що ідея була буквально в повітрі, адже всі їх друзі, щойно купивши Tesla, вже ні про що інше й говорити не могли. Навіть власникам Nissan Leaf у їхній компанії ставало нудно, не кажучи вже про водіїв дизельних пікапів. І лише інші власники Tesla готові годинами підтримувати розмови на тему їх електрокарів. То чому б не забезпечити їх можливістю легко знаходити одне одного для приємних зустрічей, розмов і не тільки. Автори сподіваються, що новий додаток допоможе шанувальникам марки об'єднатися і знайти свою любов.

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