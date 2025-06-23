Для запису у сервісні центри МВС розробили окремий додаток

Головний сервісний центр МВС продовжує діджиталізацію та впроваджує нові сервіси. Відтепер можна зареєструватися на послуги сервісних центрів МВС через мобільний додаток "Е-запис".

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Щоб скористатись додатком "Е-запис" потрібно:

завантажити його з App Store чи Google Play;

пройти електронну ідентифікацію – авторизуватися за допомогою ID.GOV.UA;

обрати вкладку: "Головна" – "Записатись у чергу" або "Е-черга";

обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Застосунок інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість керувати своїми записами. Наприклад, якщо плани змінилися – можна скасувати активний запис і отримати новий. Здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто орієнтовно через 30 хвилин.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: запис можна скасувати самостійно не пізніше, ніж за 2 години до вказаного часу. Крайньою для реєстрації датою є 21-й день, який стає доступним кожного дня о 06:00 годині ранку. Водночас зареєструватися на повторне складання іспитів у разі невдалої спроби можна через 10 календарних днів на 11-й.

Також варто звернути увагу, що кількість записів через застосунок так само лімітована, як і через сайт. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість реєстрацій, доступних на місяць для фізичних і на добу – для юридичних осіб. У разі перевищення кількості записів може з’явитися повідомлення "За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій".

Завантажити додаток можна в App Store та Google Play.