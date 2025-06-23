Для записи в сервисные центры МВД разработали отдельное приложение

Главный сервисный центр МВД продолжает диджитализацию и внедряет новые сервисы. Теперь можно зарегистрироваться на услуги сервисных центров МВД через мобильное приложение "Е-запись".

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Чтобы воспользоваться приложением "Е-запись" нужно:

скачать его из App Store или Google Play;

пройти электронную идентификацию – авторизоваться с помощью ID.GOV.UA;

выбрать вкладку: "Главная" – "Записаться в очередь" или "Е-очередь";

выбрать услугу, желаемый сервисный центр МВД для получения услуги, дату и время из числа доступных.

Приложение информирует о запланированном визите оповещением в приложении и письмом на электронный адрес. Также существует возможность управлять своими записями. Например, если планы изменились – можно отменить активную запись и получить новую. Осуществить новую регистрацию в случае ее отмены возможно после обновления системы, то есть ориентировочно через 30 минут.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: запись можно отменить самостоятельно не позднее, чем за 2 часа до указанного времени. Крайней для регистрации датой является 21-й день, который становится доступным каждый день в 06:00 часов утра. В то же время зарегистрироваться на повторную сдачу экзаменов в случае неудачной попытки можно через 10 календарных дней на 11-й.

Также стоит обратить внимание, что количество записей через приложение так же лимитировано, как и через сайт. Для физического лица доступно 4 регистрации в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день. Отмененные записи также учитываются в общее количество регистраций, доступных в месяц для физических и в сутки – для юридических лиц. В случае превышения количества записей может появиться сообщение "По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций".

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.