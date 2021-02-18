Тільки цього року "Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів доріг.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Україні до 2023 року планується відремонтувати 20 тисяч автодоріг.

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Про це він повідомив в ефірі одного з радіоканалів. "Мета до 2023 року включно - щоб 20 тисяч кілометрів доріг державного значення були відновлені", - сказав він.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж було заплановано на 2020 рік. Загальна протяжність українських доріг 169,5 тис. км.