Только в этом году "Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысяч километров дорог.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине до 2023 года планируется отремонтировать 20 тысяч автодорог.

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Об этом он сообщил в эфире одного из радиоканалов. "Цель до 2023 года включительно – чтобы 20 тысяч километров дорог государственного значения были восстановлены", – сказал он.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысяч километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем было запланировано на 2020 год. Общая протяженность украинских дорог 169,5 тыс. км.