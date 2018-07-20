Так заявив керівник підрозділу.

Франк Ван Меєль – голова підрозділу BMW M оголосив тотальну електрифікацію для топових моделей баварського бренду. Тож вислів “заряджена” БМВ відтепер матиме два значення.

До 2025 року компанія BMW планує мати у своїй модельній гамі 40% електрифікованих моделей. Автомобілі серії M будуть складати частину від цього числа.

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Ван Меєль відмітив, що наразі інженери фірми ведуть активну роботу над зниженням ваги компонентів електричних силових установок. “Подивіться на сучасні компоненти електросистем. Вони досить важкі, а для нас, як компанії-виробника спортивних автомобілів, вага має ключове значення”, – сказав Франк Ван Меєль у інтерв’ю виданню CarAdvice.

Також керівник підрозділу додав, що важливою задачею для тих, хто працює над майбутніми “емками”, зробити так, аби вони їздили і керувались, як “класичні” машини серії М, котрі мали шести-, восьми- й десятициліндрові двигуни. Як сказав Ван Меєль: “Річ не в тім, аби витиснути з електро-технологій максимум. Справа у філософії бренду”.

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