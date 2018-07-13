Автовиробники об'єднались з розробниками програмного забезпечення для завершення роботи над єдиною системою "міжавтомобільної комунікації".

Великі автокомпанії співпрацювали з Qualcomm і Savari, аби створити інноваційну технологію обміну даними C-V2X. Роботу майже завершено і її навіть показали в дії.

У спільному проекті узяли участь Ford Motor Company, автомобільна асоціація 5G (5GAA), BMW Group, Groupe PSA (Peugeot, Citroen, Opel) Qualcomm Technologies і Savari. Нещодавно компанії оголосили про першу в Європі демонстрацію технології C-V2Х (Cellular Vehicle-to-Everything, дослівно “сотовий зв’язок між машиною і будь-чим”), котра забезпечує пряму взаємодію між транспортними засобами, в тому числі різних виробників, і дорожньою інфраструктурою.

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C-V2X – це бездротова система обміну даними між транспортними засобами та об'єктами дорожньої інфраструктури. Її мета – підвищити безпеку і ефективність дорожнього руху, а також сприяти розвитку автономного водіння. Під час демонстрації були показані плюси використання технології C-V2X як для запобігання зіткнень між транспортними засобами, так і для зв'язку автомобілів з дорожньою інфраструктурою – світлофорами і різними центрами організації дорожнього руху. Робота системи C-V2X здійснювалася шляхом прямого обміну даними в реальному часі за діапазоном частот, виділеного для інтелектуальних транспортних систем. Під час демонстрації система працювала навіть поза зоною покриття мережі. Фахівці підкреслюють, що система C-V2X може знайти широке застосування в автомобільній галузі починаючи з 2020 року.

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