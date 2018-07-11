Досить несподіваний вибір донора для самокерованого автомобіля.
Goodwood Hillclimb – чудове місце аби похизуватись своїм автомобілем і показати, на що він здатен. Такою можливістю вирішили скористатись студенти Університету Кренфілду, що заручились допомогою компанії Siemens та перетворили старенький Mustang на безпілотний електрокар.
Цікаво, що систему розпізнавання місцевості творці безпілотного Мустангу запозичили в Bentley. Інженери розробляли систему тривимірного сканування об'єктів, щоб “створити чітку картину місця розташування автомобіля”.
Фото: Електричний автономний Ford Mustang 1965 року / Press Association
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