Японський виробник оголосив про роботу над новою платформою "e: Architecture", з якою уся лінійка Honda стане електричною.

Виступаючи на своїй першій прес-конференції з моменту прийняття керма другого за величиною японського автовиробника на початку квітня, виконавчий директор Тошіхіро Мібе сказав, що компанія Honda у своїй стратегії слідує за “зеленим планом” японського уряду.

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Компанія очікує, що електромобілі та водневі авто становитимуть 40% продажів до 2030 року та 80% – до 2035 року, на всіх основних ринках, включаючи Північну Америку та Китай.

Honda оголосила про тотальну електрифікацію, після того, як прем'єр-міністр Йошіхіде Суга заявив, що Японія буде прагнути скоротити викиди на 46% до 2030 року та шукати способи, щоб піти ще далі, майже вдвічі перевищивши попередню мету.

Керівник Honda вважає, що цілі уряду цілком досяжні. “Хоча ціль уряду надзвичайно складна, я вважаю, що це цілком можливо для Японії стати вуглецево нейтральною до 2050 року”, – сказав він. “Що стосується Honda, ми повністю підтримуємо цю мету – 46%, і докладемо всіх зусиль для її досягнення”.

Протягом наступних шести років Honda інвестує близько 5 трильйонів ієн (46,3 мільярда доларів) в ініціативи з досліджень і розробок, включаючи електрифікацію, незалежно від коливань доходу від продажів.

Мібе також зазначив, що компанія також прагне включити вдосконалені системи допомоги водію в оснащення всх своїх моделей на основних ринках світу до 2030 року.