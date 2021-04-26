Японский производитель объявил о работе над новой платформой "e: Architecture", с которой вся линейка Honda станет электрической.

Выступая на своей первой пресс-конференции с момента принятия руля второго по величине японского автопроизводителя в начале апреля, исполнительный директор Тошихиро Мибе сказал, что компания Honda в своей стратегии следует за “зеленым планом” японского правительства.

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Компания ожидает, что электромобили и водородные авто составят 40% продаж до 2030 года и 80% – к 2035 году на всех основных рынках, включая Северную Америку и Китай.

Honda объявила про тотальную электрификацию, после того, как премьер-министр Йошихиде Суга заявил, что Япония будет стремиться сократить выбросы на 46% к 2030 году и искать способы, чтобы пойти еще дальше, почти вдвое превысив предыдущую цель.

Руководитель Honda считает, что цели правительства вполне достижимы. “Хотя цель правительства чрезвычайно сложна, я считаю, что это вполне возможно для Японии стать углеродно нейтральной к 2050 году”, – сказал он. “Что касается Honda, мы полностью поддерживаем эту цель – 46%, и приложим все усилия для ее достижения”.

В течение следующих шести лет Honda инвестирует около 5 триллионов иен (46,3 миллиарда долларов) в инициативы по исследованиям и разработкам, включая электрификацию, независимо от колебаний дохода от продаж.

Мибе также отметил, что компания также стремится включить усовершенствованные системы помощи водителю в оснащение всех своих моделей на основных рынках мира к 2030 году.