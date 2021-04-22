2020 год был тяжелым для автоиндустрии (за некоторыми исключениями) и британский производитель суперкаров оказался в таком затруднительном положении, что был вынужден распродавать свое имущество.

По сделке купли-продажи, McLaren будет снимать свою же штаб-квартиру в Уокинге в течение следующих 20 лет.

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Технологический центр McLaren в Уокинге в английском графстве Суррей является одним из самых знаковых зданий во всей отрасли. Построенный архитектором Норманом Фостером, центр был официально открыт в 2003 году и включает в себя несколько зданий с производственным центром, испытательный аэродинамический туннель, коллекцию автомобилей McLaren и офисное здание, а также бесчисленные искусственные озера и идеально ухоженную зелень.

Пострадавшая от продолжающейся пандемии коронавируса компания, выставила табличку “на продажу” в сентябре 2020 года. Канадское агентство недвижимости Colliers оценило штаб-квартиру автопроизводителя в 200 миллионов фунтов стерлингов, а Global Net Lease сообщила, что приобрела комплекс дешевле – за 170 миллионов фунтов.

Global Net Lease – новый владелец штаб-квартиры McLaren, следующие 20 лет планирует сдавать комплекс в аренду компании McLaren, после чего может пересмотреть и возобновить сделку. Официальное закрытие сделки по переходу к новому собственнику будет закрыто во втором квартале 2021 года.

Фото: штаб-квартира McLaren / Autoevolution