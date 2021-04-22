2020 рік був важким для автоіндустрії (за деякими винятками) і британський виробник суперкарів опинився в такому скрутному становищі, що був змушений розпродувати своє майно.

За угодою купівлі-продажу, McLaren винайматиме свою ж штаб-квартиру у Вокінгу протягом наступних 20 років.

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Технологічний центр McLaren у місті Уокінг, що в англійському графстві Суррей, є однією з найбільш знакових будівель у всій галузі. Побудований архітектором Норманом Фостером, центр був офіційно відкритий у 2003 році і включає кілька будівель, в яких розміщені виробничий центр, випробувальний аеродинамічний тунель, колекція автомобілів McLaren та офісна будівля, а також незліченні штучні озера та ідеально доглянуту зелень.

Постраждала від триваючої пандемії коронавірусу компанія, виставила табличку “на продаж” у вересні 2020 року. Канадське агентство нерухомості Colliers оцінило штаб-квартиру автовиробника у 200 мільйонів фунтів стерлінгів, а Global Net Lease повідомила, що придбала комплекс дешевше – за 170 мільйонів фунтів.

Global Net Lease – новий власник штаб-квартири McLaren, наступні 20 років планує здавати комплекс в оренду компанії McLaren, після чого може переглянути та поновити угоду. Офіційне закриття угоди з переходу до нового власника буде закрите у другому кварталі 2021 року.

Фото: штаб-квартира McLaren / Autoevolution