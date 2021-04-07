Бренд Caterham Cars тепер належить компанії VT Holdings.

Японський імпортер марки Caterham протягом останніх 12 років – компанія VT Holdings, придбала британського автовиробника Caterham Cars за неназвану суму.

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Видання Piston Heads повідомляє, що ознайомлене з внутрішнім документом, який стосується продажу, що підтверджує сама марка Caterham. Згідно з електронним листом, зміна власника набула чинності 31 березня цього року.

VT Holdings належить Казухо Такахасі, який протягом останніх 20 років брав участь у японських гонках Super GT, JGTC та Super Taikyu. Разом зі спорткарами Caterham, компанія VT Holdings також імпортує в Японію британські мотоцикли Lotus та Royal Enfield.

“VT Holdings з гордістю вітає Caterham в групі”, – сказав Такахаші. “Ми не просто придбали всесвітньо відомого виробника автомобілів, але й стали хранителями легенди про автомобіль. Ми захистимо та розвинемо Seven, щоб відповісти на законодавчі виклики, які на нас чекають”.

Це хороша новина для шанувальників “Сімки”, яка не продемонструвала жодних змін у досягненні екологічних норм для двигунів внутрішнього згоряння. Однак команда VT Holdings планує утримати модель Seven на плаву і Грехем Макдональд – генеральний директор Caterham Cars, впевнений, що вони досягнуть успіху.

“Такахасі-сан та команда по-справжньому розуміють ДНК бренду Caterham, нашу спадщину, наших клієнтів та наші пристрасті. Як команда, ми всі раді, що почнемо писати наступний розділ для цієї особливої ​​марки”, – сказав Макдональд.



Фото: Caterham Super Seven / Caterham