За головний титул змагаються Honda E, Volkswagen ID.4 та Toyota Yaris.

У титульній категорії премії World Car Of The Year 2021 опинилось три моделі – хетчбек з традиційним ДВЗ, електричний хетчбек та електричний кросовер.

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Audi A3, BMW 2 Серії Gran Coupe, BMW 4 Серії, Mercedes GLA, Kia K5 і Kia Sorento не потрапили у фінальний тур голосування. До фіналу дійшов десяток моделей, що представляють різні категорії нагород, а три з них змагатимуться за головний титул “Всесвітнього автомобіля року 2021”.

За звання World Car Of The Year 2021 боротимуться: Honda E, Volkswagen ID.4 та Toyota Yaris. Переможці будуть оголошені 20 квітня.

Претенденти на титул в категорії “Люксовий автомобіль”: Land Rover Defender, Mercedes S-Клас, Polestar 2. Вони вже обійшли Aston Martin DBX та BMW X6, щоб пройти до фінального туру голосування.

Претенденти на титул в категорії “Міський автомобіль”: Honda Jazz / Fit, Honda e, Toyota Yaris. Що й казати, це гарантована перемога для Японії.

Претенденти на титул в категорії “Спортивний автомобіль”: Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo, Toyota GR Yaris. Баварські претенденти BMW M2 CS та X5 M / X6 M до фіналу не дійшли.

Претенденти на титул в категорії “Кращий дизайн”: Honda e, Land Rover Defender, Mazda MX-30.