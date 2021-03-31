За главный титул соревнуются Honda e, Volkswagen ID.4 и Toyota Yaris.

В титульной категории премии World Car Of The Year 2021 оказались три модели – хэтчбек с традиционным ДВС, электрический хэтчбек и электрический кроссовер.

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Audi A3, BMW 2 серии Gran Coupe, BMW 4 серии, Mercedes GLA, Kia K5 и Kia Sorento не попали в финальный тур голосования. До финала дошел десяток моделей, представляющих разные категории наград, а три из них сразятся за главный титул “Всемирного автомобиля года 2021”.

За звание World Car Of the Year 2021 будут бороться: Honda e, Volkswagen ID.4 и Toyota Yaris. Победители будут объявлены 20 апреля.

Претенденты на титул в категории “Люксовый автомобиль”: Land Rover Defender, Mercedes S-Класс, Polestar 2. Они уже обошли Aston Martin DBX и BMW X6, чтобы пройти в финальный тур голосования.

Претенденты на титул в категории “Городской автомобиль”: Honda Jazz / Fit, Honda e, Toyota Yaris. Что и говорить, это гарантированная победа для Японии.

Претенденты на титул в категории “Спортивный автомобиль”: Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo, Toyota GR Yaris. Баварские претенденты BMW M2 CS и X5 M / X6 M до финала не дошли.

Претенденты на титул в категории “Лучший дизайн”: Honda e, Land Rover Defender, Mazda MX-30.