Бренд Caterham Cars теперь принадлежит компании VT Holdings.

Японский импортер марки Caterham в течение последних 12 лет – компания VT Holdings, приобрела британского автопроизводителя Caterham Cars за неназванную сумму.

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Издание Piston Heads сообщает, что знакомо с внутренним документом, который касается продажи, что подтверждает сама марка Caterham. Согласно электронному письму, смена собственника вступила в силу 31 марта этого года.

VT Holdings принадлежит Казухо Такахаши, который в течение последних 20 лет участвовал в японских гонках Super GT, JGTC и Super Taikyu. Вместе со спорткарами Caterham, компания VT Holdings также импортирует в Японию британские мотоциклы Lotus и Royal Enfield.

"VT Holdings с гордостью приветствует Caterham в группе", – сказал Такахаши. "Мы не просто приобрели всемирно известного производителя автомобилей, но и стали хранителями легенды об автомобиле. Мы защитим и разовьем Seven, чтобы ответить на законодательные вызовы, которые нас ждут".

Это хорошая новость для поклонников "Семерки", которая не продемонстрировала никаких изменений в достижении экологических норм для двигателей внутреннего сгорания. Однако команда VT Holdings планирует удержать модель Seven на плаву и Грэхем Макдональд – генеральный директор Caterham Cars, уверен, что они достигнут успеха.

"Такахаши-сан и команда по-настоящему понимают ДНК бренда Caterham, наше наследие, наших клиентов и наши страсти. Как команда, мы все рады, что начнем писать следующий раздел для этой особой марки", – сказал Макдональд.



Фото: Caterham Super Seven / Caterham