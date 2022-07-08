Український чиновник прогнозує бум на ринку автоперевезень. На його думку, Україна може стати лідером на ринку ЄС.

Завдяки "транспортному безвізу" Україна через два-три роки може стати європейським лідером на ринку автомобільних вантажних перевезень. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на конференції Forbes.

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Підписана в кінці червня угода про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень скасувала для України необхідність отримувати дозволи для здійснення рейсів до країн ЄС. Найєм прогнозує, що це призведе до буму перевезень.

"У такій же ситуації була Польща, коли вона вступала в ЄС і у неї не вистачало дозволів. У них почався транспортний безвіз, тільки коли вони приєднались. Зараз Польща є найбільшим перевізником на автомобільному ринку ЄС. Я думаю, що у нас є величезний шанс наздогнати Польщу", – заявив заступник міністра.

Зараз в Польщі є 300 000 вантажівок, в Україні до війни було 170 000. Але водночас кількість виданих ліцензій за перший квартал 2022 року зросла усемеро.

За його словами, українські перевізники матимуть конкурентну перевагу на ринку, тому що вони не підпадатимуть під жорсткі норми Пакету мобільності – зведення правил щодо покращення умов роботи водіїв, що сильно вплинуло на ринок транспортних послуг ЄС. "По факту ми отримали безвіз, не попавши під Пакет мобільності", – сказав Найєм.

По-друге, додав чиновник, західні перевізники не їздять до України через війну. Тому весь товарообіг України з ЄС обслуговуватимуть українські компанії. Термін дії підписаної угоди – один рік, але МІУ планує вже через кілька місяців почати переговори про її продовження. Чи погодиться на це ЄС – питання відкрите.