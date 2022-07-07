Угода з ЄС з міжнародного визнання прав водія стосується лише водіїв вантажівок.

Угода з Європейським Союзом з міжнародного визнання прав водія стосується лише водіїв вантажних автомобілів. Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

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У документі сказано, що угода України про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка була підписана між Європейським Союзом та Україною 29 червня скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав ЄС, при цьому досягнуті у домовленості щодо скасування дозвільної системи стосуються виключно вантажних автоперевізників.

"Згідно з угодою, українські водії, які мають водійські права старого зразка (не відповідають Женевській Конвенції про дорожній рух від 1949 року), зможуть здійснювати міжнародні перевезення вантажів до країн ЄС без оформлення міжнародного посвідчення водія. Достатньо мати лише водійські права національного зразка. До підписання низка держав ЄС встановлювала обмеження з будь-яких національних прав і вимагала використання міжнародного посвідчення водія, зокрема йдеться про Ірландію, Кіпр і Мальту... Угода застосовується лише до водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, тому водіям не потрібно отримувати посвідчення європейських країн через 6 місяців. Внесені угодою зміни стосуються прав водія виключно категорій С, С1, РЕ, С1Е", – йдеться в повідомленні.