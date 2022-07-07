Соглашение с ЕС по международному признанию прав касается только водителей грузовиков.

Соглашение с Европейским Союзом по международному признанию водительских прав касается только водителей грузовых автомобилей. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Украинских новостей.

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В документе говорится, что соглашение Украины о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое было подписано между Европейским Союзом и Украиной 29 июня, отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, при этом достигнутые договоренности об отмене разрешительной системы касаются исключительно грузовых автоперевозчиков.