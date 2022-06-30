Украина и ЕС заключили соглашение о либерализации автомобильных перевозок Для украинцев это открывает новые возможности: взаимное признание удостоверений водителя и отсутствие разрешений на перевозку.

Украинским автомобильным перевозчикам теперь не нужно получать разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС, экспорт украинской продукции будет проще осуществлять через автомобильные пункты пропуска.

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Такие изменения стали возможными после того, как Украина и Европейский союз заключили соглашение о грузоперевозках автомобильным транспортом, сообщило Министерство инфраструктуры.

“Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки — переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, обусловленную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования сделки”, – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Соглашение также предусматривает, что владельцы водительских прав, выданных одной из сторон (Украиной или ЕС), освобождаются от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок действия соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, на временной основе она уже начала действовать. На постоянной основе соглашение начнет работать после завершения всех ратификационных процедур.