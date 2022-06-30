Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Для українців це відкриває нові можливості: взаємне визнання посвідчень водія та відсутність дозволів на перевезення.

Українським автомобільним перевізникам тепер не потрібно отримувати дозволів для двосторонніх та транзитних перевезень до ЄС, експорт української продукції буде простіше здійснювати через автомобільні пункти пропуску.

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Такі зміни стали можливими після того, як Україна та Європейський союз уклали угоду про вантажоперевезення автомобільним транспортом, повідомило Міністерство інфраструктури.

“Домовитися про укладення цієї угоди нам вдалося в максимально короткі строки — переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч і значно прискорили процес погодження угоди”, — сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Угода також передбачає, що власники прав водія, виданих однією зі сторін (Україною або ЄС), звільняються від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Строк дії угоди становить один рік із можливістю пролонгації, на тимчасовій основі вона вже почала діяти. На постійній основі угода почне працювати після завершення всіх ратифікаційних процедур.