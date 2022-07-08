Украинский чиновник прогнозирует бум на рынке автоперевозок. По его мнению, Украина может стать лидером на рынке ЕС.

Благодаря "транспортному безвизу" Украина через два-три года может стать европейским лидером на рынке автомобильных грузовых перевозок. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на конференции Forbes.

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Подписано в конце июня соглашение о либерализации транзитных и двусторонних международных перевозок отменила для Украины необходимость получать разрешения для осуществления рейсов в страны ЕС. Найем прогнозирует, что это приведет к буму перевозок.

"В такой же ситуации была Польша, когда она вступала в ЕС и у нее не хватало разрешений. У них начался транспортный безвиз, только когда они присоединились. Сейчас Польша является крупнейшим перевозчиком на автомобильном рынке ЕС. Я думаю, что у нас есть огромный шанс догнать Польшу", – заявил замминистра.

Сейчас в Польше есть 300 000 грузовиков, в Украине до войны было 170 000. Но в то же время количество выданных лицензий за первый квартал 2022 года выросло в семь раз.

По его словам, украинские перевозчики будут иметь конкурентное преимущество на рынке, потому что они не будут подпадать под жесткие нормы Пакета мобильности – свод правил по улучшению условий работы водителей, что сильно повлияло на рынок транспортных услуг ЕС. "По факту мы получили безвиз, не угодив под Пакет мобильности", – сказал Найем.

Во-вторых, добавил чиновник, западные перевозчики не ездят в Украину из-за войны. Поэтому весь товарооборот Украины с ЕС будут обслуживать украинские компании. Срок действия подписанного соглашения - один год, но МИУ планирует уже через несколько месяцев начать переговоры о его продлении. Согласится ли на это ЕС – вопрос открытый.