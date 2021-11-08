Останніми роками кросовери стали бестселерами для європейських виробників, та мають частку продажів біля 45% в об’ємі реалізованих машин. Проте чи виграли від цього самі автовиробники?

На даний момент у Європі продажі кросоверів становлять 45% загальної кількості реєстрацій. Здавалось би, що сегмент SUV-ів позитивно відображається на цілому ринку, але аналіз від компанії JATO показав дещо інші результати.

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У період з 2000 по 2007 рік кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі залишалася в межах 15-16 мільйонів одиниць. Однак після фінансової кризи середній показник з 2008 по 2016 рік знизився до 13,7 мільйонів одиниць.

Після періоду відновлення кількість реєстрацій коливалася від 15,5 до 15,7 мільйонів одиниць на рік, поки минулого року не почалася паніка навколо COVID-19. З огляду на сьогоднішній день ринок не зміг вийти за рівень, зафіксований 20 років тому.

Як і американсько-канадський та японський ринки, європейський ринок нових автомобілів є відносно зрілим. Тому для автовиробників, які прагнуть підвищити прибутковість, це означає пошук нових способів скорочення витрат або залучення клієнтів від конкуруючих брендів.

Поява кросоверів

Оскільки щороку на європейському ринку нових автомобілів з’являється обмежена кількість нових клієнтів, автовиробники створили нові сегменти, щоб привернути увагу споживачів.

Розроблені в США наприкінці 90-х років кросовери були швидко підібрані європейськими виробниками, і, офіційно представлені на ринку, ці транспортні засоби незабаром стали справжньою альтернативою традиційним хетчбекам, універсалам і мінівенам, які десятиліттями домінували на дорогах Європи.

Для автовиробників SUV-и дозволили розширити пропозицію моделей, одночасно отримуючи більше прибутку з машин, які були значною мірою ідентичні їхнім хетчбекам. Споживачі й досі готові платити більше за кросовер, ніж за традиційні альтернативи.

Таким чином, виробники змогли досягти своїх цілей протягом останніх 10 років, адже кросовери стали бажаним джерелом доходу, однак зростання продажів SUV-ів не обійшлося без негативних наслідків.

По-перше, кросовери відібрали ринок у інших моделей автовиробників й змусили знімати типи автомобілів, які вже не користувались попитом. А враховуючи, що загальний ринок вже не міг зростати, знятих моделей ставало все більше й більше.

По-друге, й мабуть найбільш значиме, стало збільшення викидів CO2, адже кросовери були не такі економічні та екологічні, як седани. На даний момент це вже призвело до того, що ЄС заборонив продажі нових машин із ДВЗ після 2035 року.

Тепер, коли весь автосвіт переорієнтовується на електрокари, цікаво буде побачити, як частка кросоверів зміниться в наступні 20 років.

До речі, нещодавно з’явились припущення, що навіть Volkswagen Golf знімуть із виробництва, в той час як позашляховики та кросовери продовжують користуватися попитом.