Одночасно з виходом на європейський ринок нового електричного кросовера Skoda Enyaq iV компанія Skoda анонсувала найбільш доступну версію електромобіля.

Новий Enyaq iV 50 оснащується батареєю на 55 кВт / год і електромотором на 148 к.с. та 220 Нм крутного моменту. Від одного заряду такий кросовер зможе проїхати до 360 кілометрів.

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За 33 800 євро майбутній власник отримає світлодіодні фари, 18-дюймові колісні диски, двозонний клімат-контроль, повністю цифрову приладову панель і розважальну систему з 10-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Крім усього перерахованого вище базовий Enyaq iV 50 отримає систему попередження фронтального зіткнення з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів, систему екстреного гальмування, систему, що попереджає про виїзд зі смуги і систему розпізнавання дорожніх знаків.

Бос Skoda Томас Шефер планує щорічний продаж понад 80 000 одиниць електричного кроссовера. Enyaq побудований на заводі в Младі-Болеславі.