Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться 18 березня в Індії. Виробництво моделі також налагодять на заводі в цій країні.

Skoda опублікувала перші зображення салону нового компактного кросовера під назвою Kushaq. Як видно на них, автомобіль отримає 10-дюймовий дисплей, цифрову приладову панель, двоспицеве кермо з кнопками управління мультимедійним комплексом і бездротову зарядку для смартфона.

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Що стосується зовнішнього вигляду машини, то він буде сильно нагадувати концепт-кар Vision In, який був представлений на початку 2020 року. Так, кросовер отримає двосекційні фари головного світла, широку решітку радіатора і додаткові покажчики повороту в бічних дзеркалах.

Новинку побудують на платформі MQB-A0-IN (модернізована версія модульної платформи MQB-A0 для компактних моделей концерну Volkswagen AG). За неофіційними даними, Kushaq отримає 1,0-літровий трициліндровий двигун потужністю 110 кінських сил. Агрегат буде працювати спільно з шестиступінчастою механікою або “автоматом” з такою ж кількістю ступенів.

Ймовірно, кросовер також буде оснащуватися 1,5-літровою "турбочетвіркою”, яка видає 150 кінських сил. Такий автомобіль отримає семиступінчасту автоматичну коробку передач.

Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться 18 березня в Індії. Виробництво моделі також налагодять на заводі в цій країні. Чи буде машина продаватися на інших ринках, поки що невідомо.